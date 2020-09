Sultangazi'den Avrupa şampiyonluğuna

Antrenör Battalgazi Özçınar: 8 ay içerisinde 2 Avrupa şampiyonu çıkarttık

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- Sultangazi Halk Eğitim Merkezi kurs öğrencileri 19-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Budokaido Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa 3'üncülüğü ve 3 Avrupa 5'inciliği yaşadı. Yakaladıkları başarının Covid-19 pandemisinin gölgesinde kaldığı ifade eden antrenör Battalgazi Özçınar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Özçınar, 5-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Budokaşo Kyokushin Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını ve turnuvada madalyalar almak istediklerini belirtti.

8 aylık bir sürede yaptıkları çalışmalarda 2 Avrupa şampiyonluğu yakaladıklarını belirten antrenör Battalgazi Özçınar, "Biz Sultangazi ilçesi Mehmetçik İlkokulu ve Sultangazi Halk Eğitim Merkezi kurs öğrencileri olarak yaklaşık başlatmış olduğumuz kurs neticesinde 8 ay içerisinde 2 Avrupa şampiyonu çıkarttık. 2 Avrupa 3'üncüsü ve 3 Avrupa 5'inciliği alarak en büyük dereceyi elde ettik. Şu anda çalışan sporcularımız arasında Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Bu başarılar katlanarak devam edecek 5-9 Kasım tarihleri arasında büyük bir talihsizlik olmazsa İstanbul'da düzenlenecek olan Budokaşo Kyokushin Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Ben inanıyorum ki buraya ikinci Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOCUKLAR BÜYÜK YETENEKLER, BÜYÜK EMEK HARCIYORLAR"Sporcuların, ailelerin ve kendilerinin büyük emekler verdiğine dikkat çeken Özçınar, "Sporcularımız; Süper Etap Kupası, İstanbul ve Türkiye Şampiyonası'nda dereceler yaparak Avrupa Şampiyonası'na geldi. Büyük aşamalardan geçerek milli takıma girmeye hak kazandılar. Çalışmalarımıza her gün ailelerimizin desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Hidayet Aydın Bey ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürümüz Turan Çelik'in desteğiyle devam ediyoruz. İlçe emniyet müdürümüz Avrupa Şampiyonası'nda büyük destek oldu. Tuğba'nın final maçıydı, müdürümüzü hemen aradık ve maçı takip etti. Geldiğimizde de sporcularımızın hepsini tek tek kutladı, tebrik etti. Sporcularımızın bundan sonra başarıları için neler yapabiliriz diye toplantılar yaparken, pandemi sürecine girdik. Bu arada yaklaşık 3 ay hiçbir şey yapamadık. Çocuklarımızın başarılarını hiç anlatamadık, duyuramadık. Devlet büyüklerimizin, belediye başkanlarımızın çocuklarımızı ziyaret edip, ödüllendirmesini bekliyoruz. Bunları çok arzuluyoruz. Bunu ilk kez sizin aracılığınızla duyuracağız. Bu çocuklar büyük yetenekler, büyük emek harcıyorlar. Bu coğrafyada çocukların birlik, beraberlik içinde olması, ailelerin sürekli olarak birbirlerine gidip gelmeleri spor vesilesiyle oldu. Bunun katlanarak devam etmesini arzu ediyoruz. Maddi desteğe çok ihtiyacımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyemizden, Sultangazi ilçe belediyemizden, valiliğimizden, iş adamlarından destek bekliyor, bu sporculara sahip çıkmalarını istiyoruz. İnşallah sesimizi duyacaklar. 5-9 Kasım tarihleri arasında da inşallah Avrupa şampiyonluğunu tekrardan getireceğiz" şeklinde konuştu."MART AYINDA DÜNYA ŞAMPİYONASI VAR, ORADA DA İDDİALIYIZ"Kasım ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ardından Mart ayında Antalya'da Dünya Şampiyonası düzenleneceğini belirten Battalgazi Özçınar, "Hedefimiz 5-9 Kasım arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası. Biz Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu'na bağlı Budokaşo Kyokushin branşında görev yapıyoruz. Biz Ashihara dediğimiz Japon kökenli bir sporun Avrupa şampiyonluğunu aldık. Şimdi Kyokushin derecesinde İstanbul'da düzenlenecek şampiyonaya kilitlendik. 9 sporcumuz bu turnuvada yer alacak. Bunun ardından Mart ayında Dünya Şampiyonası var. Bu da pandemi nedeniyle Antalya'da olacak. Burada da oldukça iddialıyız" dedi."ÇOĞU YERDE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BAKKALA GİDEMEZKEN, BU ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TEMSİL ETTİLER"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birçok konuda çalışmalarının olduğunu belirten Özçınar, "Bu çalışmalardan birisi de tesislerin tamamlanması. Ayrıca sporcularımızın Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılıp, derece yapmalarını heveslendiren bir yasa çıktı. Bunlardan birisi milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak öğrenim görmeleri, milli olmalarından dolayı spor akademileri ve benzer okullarda özel yetenek sınavın tabi tutularak okuma hakları oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında alacakları derecelere göre maaşlar almaları, ayrıca okudukları okullarda aldıkları başarılara göre ek puan alıyorlar. Güçlü bir ülke olmamız sebebiyle ev sahibi olma avantajını kullanacağız. Dediğim gibi şampiyonadan sonra sesimizi duyuramadık. Bakanımızın, valimizin ziyaretini yapamadık. Bu vesiyleyle onlardan da davet bekliyoruz. Bunlar henüz 10 yaşında çocuklar. Milli şuura yeni varmaya başladılar. Çoğu yerde 10 yaşındaki çocuklar bakkala gidemezken, bu çocuklar ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettiler" diye konuştu."DESTEK VERİLİRSE BU ÇOCUKLAR DAHA BÜYÜK DERECELER GETİRECEK BELKİ DE 8 YIL SONRA BU ÇOCUKLAR OLİMPİYATLARA GİDECEK"Destek verilmesi halinde daha büyük başarılar yakalanabileceğini söyleyen Özçınar, " Fenerbahçe Galatasaray gibi değerleri trilyonlarla ölçülen takımlar var. Bunca masraf yapılmasına rağmen henüz Avrupa şampiyonlukları yok. Bu çocuklar Avrupa şampiyonu. Şimdi bu takımlar mı büyük, bu çocuklar mı ? Bunun takdiri kamuoyunundur. Futbola harcanan paranın binde birinin buraya aktarılması yeter. Ben futbola yönelen iş adamlarımızın bu çocukları da görmesini istiyorum. Bu çocukların henüz okul formaları bile yok. Çoğu ailemizin durumları o kadar kritik ki ev kiralarını veremeyenler var. Her branşta bütün antrenörlerin, uzman kişilerin sporcu taraması yapmasını istiyoruz. Bizim İstanbul'da Olimpiyat evimiz var. Olimpiyatlar 4 yılda 1 yapılıyor. Bu çocuklar şu an 10 yaşında. Belki de 8 yıl sonra bu çocuklar olimpiyatlara gidecek. Bu çocukların şimdiden tespit edilip, ayrı bir çalışmayla olimpiyatlara kadar hazırlanması lazım. Olimpiyat kota barajlarını aşması lazım. Bunun için özel bir çalışma gerekiyor. İlçemizde okulumuzun salonu var, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Sultangazi Halk Eğitim Merkezi bu fırsatı verdi. Ama onların yapabilecekleri o kadar, devlet büyüklerimizde büyük destek bekliyoruz. Destek verilirse bu çocuklar daha büyük dereceler getirecek" ifadelerini kullandı.MİNİK SPORCU TUĞBA DEVECİ: FİNAL MAÇINDA ÇOK HEYECANLANDIMAvrupa şampiyonu olan Tuğba Deveci, "Final maçında çok heyecanlanmıştım. Maçım 1 buçuk dakika sürdü. Son 10 saniyede maçı kazanıp, şampiyon oldum. Mutluyum" dedi.SELNUR AĞAYA: HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan diğer bir sporcu Selnur Ağaya ise, "Milli sporcuyum, Avrupa şampiyonuyum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Görevim ise al bayrağımızı dalgalandırmak. Milli sporcu olmak çok güzel bir duygu. Maçlara çıkarken bir heyecan kaplıyor. Bazen kazanıp, bazen kaybediyorsun" diye konuştu.