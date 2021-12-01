Sultangazi'den engellilere çok yönlü destek - Son Dakika

Sultangazi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel bir program gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen programda, ihtiyacı olan engelli bireylere çocuk ve yetişkinler için farklı modellerde akülü araçlar, koltuk değnekleri, hasta bezleri gibi çok sayıda malzeme desteği yapıldı.

Engellilere yönelik desteğini her zaman sürdürdüğünü kaydeden Sultangazi Belediyesi bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle kapsamlı bir program düzenledi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, engelli çocuk ve yetişkinler için farklı modellerde akülü araçlar, koltuk değnekleri, hasta bezleri gibi çok sayıda malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Hediyeler engelli vatandaşlar ve ailelerine Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından verildi. Program sonrasında ayrıca engelli vatandaş ve ailelere yemek verilirken çocuklar için de çeşitli eğlence aktiviteleri yapıldı. Ayrıca Başkan Dursun, bu programla yaklaşık 600 kişinin ihtiyaçlarının giderildiğini de belirtti.

"ONLARI DİNLEDİK VE İHTİYAÇLARINI ÖĞRENDİK"

'Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz' teması ile yola çıktıklarını belirten Başkan Av. Abdurrahman Dursun, engelliler günü vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Engelli vatandaş ve ailelerin dertlerini dinlemeyi ve neye ihtiyaçları olduklarını bilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Dursun, "Hem onları dinlemiş olduk hem de onların ihtiyaçları olan, tekerlekli sandalyeleri, bastonları, ortopedik yatakları birçok engelli grubuna yönelik araçlarımızla teslim etmiş olduk" açıklamasını yaptı.

"EN ÖNEMLİSİ ZİHİNDEKİ ENGELİN KALKMASIDIR"

Sultangazi'de sadece bir gün değil 365 gün engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Dursun; nakil araçları, engelli merkezleri ve rehabilitasyon merkezi ile her zaman hizmette olduklarını söyledi. Başkan Dursun, "Bugün de güzel bir gündü. Zihinlerimizdeki engelleri kaldırdığımız zaman esasında en büyük engeli kaldırmış olacağız hayatımızdan. Engelleri her zaman sevgiyle aşacağız" dedi.

"ARAÇLARINI ENGELLİ YOLUNA PARK ETMESİNLER"

Yürüme engeli olan 54 yaşındaki Ümit Çağlayan, belediyeye böyle bir organizasyon yaptıkları için teşekkür etti. Böylece engelli evden çıkabileceğini belirten Çağlayan engellilere karşı dikkat edilmesi gereken konuları şöyle anlattı:

"Engeli olmayan kişiler, arabalarını engellilerin yürüyeceği yere park etmesin. Biz oralardan geçemiyoruz. ve bize karşı çıkıyorlar. Mesela yolda giderken kaldırımlara çıkamıyoruz. Bunlarla ilgili de lütfen düzenlemeler yapılsın. Ayrıca engelli tuvaletleri her yerde bulunmuyor ve biz bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz."