Sultangazi Eğitime Destek Akademisi için kabul sınavı yapıldı

Her yıl binlerce öğrenciyi sınava hazlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), yeni dönemin hazırlıklarına başladı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere eğitim desteği sunan SEDA, önümüzdeki dönem ücretsiz kurs alacak öğrenciler için seçme sınavı yaptı.

LGS'ye hazırlanacak 8'inci sınıf öğrenciler için 21 Mayıs Cumartesi günü kurum kabul sınavı yapıldı. 2 seanslık sınava toplam bin 405 öğrenci katıldı. YKS'ye hazırlanacak 12'inci sınıf öğrencileri ise 22 Mayıs Pazar günü sınavlara girdi. Yine 2 seanstan oluşan sınavlara toplam bin 214 öğrenci katıldı.

Sınav sonuçları belli olduktan sonra öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, SEDA şubelerine gelerek işlemlerini tamamlayacak. Kayıt işlemlerinin hemen ardındansa başarıya uzanan süreç başlayacak.

Eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ikiye ayrılacak. Okulları yarım gün olan öğrenciler hafta içi, tam gün olanlarsa hafta sonu eğitimlerine katılabilecek. Bu düzenlemeyle, eğitim düzeni farklı olan öğrenciler rahatlıkla SEDA kurslarından faydalanabilecek.

Üniversite sınavında arzu ettikleri puana ulaşabilmek için tekrar hazırlanmak ve bir kez daha denemek isteyen mezun öğrenciler de unutulmadı. Bu yılki üniversite sınav sonuçları açıkladıktan sonra ağustos ayında mezun öğrencilere yönelik ön kayıtlar başlayacak. Ardından, eylül ayında mezun öğrencilere yönelik kabul sınavları gerçekleştirilecek.

"GENÇ KARDEŞLERİMİZİ EN NİTELİKLİ EĞİTİMLE BULUŞTURUYORUZ"

Gençlere en iyi şekilde destek sunmayı amaçladıklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Genç kardeşlerimiz, bizim için çok değerliler. Onların, eğitimin en niteliklisini almaları için gayret ediyoruz. Her yıl Türkiye'nin LGS ve YKS şampiyonları SEDA'da yetişiyor. Onlar hayallerine kavuştuklarında, mutlu olduklarında bizler daha fazla mutlu oluyoruz. Eğitim materyallerimizden sınıflarımızın fiziki koşullarına kadar, her şeyin en kalitelisini gençlerimizle buluşturuyoruz. SEDA'da görev alan kıymetli öğretmenlerimizi, alanlarında en başarılı olanlar arasından seçerek belirliyoruz. Gençlerimizi, eğitimde olduğu gibi kültürde, sanatta ve onlara katkı sunacak tüm alanlarda, güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz" dedi.