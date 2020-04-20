Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim - Son Dakika

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim

6 saat önce

Öğrencileri LGS ve YKS'ye ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), korona virüs sebebiyle eğitimlere online olarak devam ediyor.

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim, System.String[]

Öğrencileri LGS ve YKS'ye ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), korona virüs sebebiyle eğitimlere online olarak devam ediyor. Öğrencilere haftanın 4 gün canlı yayınla ders anlatılırken, diğer üç günde de deneme sınavı yapılıyor.


Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), binlerce öğrenciyi merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlıyor. Korona virüs salgını nedeniyle eğitimler, internet üzerinden devam ediyor. Böylece salgın yüzünden dışarı çıkmasına sınırlama getirilen gençlerin, derslerinden geri kalmaması sağlanıyor. Öğretmenler, haftanın dört günü online olarak canlı yayınla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ders anlatıyor. Öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olan eğitmenler, anında sorulara yanıt veriyor.


Eğitimin ardından üç gün, belirlenen saatlerde öğrencilere online olarak deneme sınavı yapılıyor. PDF olarak gönderilen sınavı tamamlayan öğrenciler, yanıtları, kontrol edilerek puan hesaplaması yapılması için tekrar öğretmenlerine gönderiyor. Öğrenciler, hangi soruları yanlış yaptıysa öğretmeniyle birebir çözme imkanı da buluyor.


Ayrıca her öğretmen kendi branşında oluşturduğu online gruplarda, öğrencilerin sorusunu detaylı olarak yanıtlıyor. Böylece, öğrenciler çözülemeyen diğer sorular hakkında da bilgi sahibi oluyor. SEDA eğitmenleri, öğrenci velileriyle iki haftada bir görüşme sağlıyor. Görüşmede, öğrencilerin bu süreçten en az etkilenmeleri için psikolojik destek de veriliyor.


"Eğitim için engel tanımıyoruz"


Eğitimlerden sadece SEDA öğrencilerinin değil, tüm Sultangazili gençlerin yararlanması için de harekete geçildi. Öğretmenlerin ders anlattıkları videolar sosyal medyaya yüklenecek. Böylece bilgiler, daha çok kişiye ulaşabilecek. Her fırsatta " Eğitim önceliğimizdir" vurgusu yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, internet üzerinden verilen eğitimin önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Salgın sebebiyle okullarda olduğu gibi, SEDA'da da eğitimler internet üzerinden uygulamalarla devam ediyor. Online derslerle, öğrenci ve öğretmenler arasındaki mesafeyi kaldırarak, gençlerimizin derslerinden geri kalmamalarını sağladık. Onlara düşen en önemli görev, evde kaldıkları süreyi, en sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmektir" diye konuştu. Başkan Dursun, salgının önlenmesi adına bir kez daha evde kalın çağrısında bulunarak, "Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak duralım. Bu zor süreci ancak evlerimizde kalarak atlatabiliriz" dedi. - İSTANBUL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sultangazi, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:43 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SULTANGAZİ'DE BALKONDAN KONSER VEREN GENCE POLİS SİRENLE EŞLİK ETTİ
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti         
23:29
Arsenal'de Mesut Özil ve arkadaşları maaşlarında indirime gitti Arsenal'de Mesut Özil ve arkadaşları maaşlarında indirime gitti         
23:27
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor! Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 23:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]