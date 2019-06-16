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SULTANGAZİ HASEKİ HASTANESİ'NDE BULAŞICI HASTALIK KARANTİNASI

28 dakika önce

(Geniş Haber)SULTANGAZİ HASEKİ HASTANESİ'NDE BULAŞICI HASTALIK KARANTİNASISultangazi Haseki Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde karantinaHüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA)Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir...

DHA İSTANBUL -(Geniş Haber)SULTANGAZİ HASEKİ HASTANESİ'NDE BULAŞICI HASTALIK KARANTİNASI
Sultangazi Haseki Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde karantina
Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.
Sultangazi'de bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisine öğle saatlerinde tedavi edilmek üzere getirilen Afgan uyruklu bir çocuğun yapılan kontrollerinde 'tüberküloz' hastası olduğu tespit edildi. Hava yoluyla bulaşan bir akciğer hastalığı olan tüberküloz nedeniyle hastanede bir takım önlemler alınırken, önlemler kapsamında Çocuk Acil servisinin 'kırmızı alan' olarak adlandırılan bölümü karantinaya alındı. Çocuk Acil servisinin diğer bölümlerinde hastalara hizmet verilmeye devam edilirken, hastane personelinin ağız maskesi takarak çalışmaya devam ettiği görüldü.
SULTANGAZİ HASEKİ HASTANESİ'NDE BULAŞICI HASTALIK KARANTİNASI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:34 Kaynak: DHA
Sultangazi, Haseki Hastanesi, Güncel
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