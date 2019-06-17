Son Dakika Haberleri: Sultangazi Haseki Hastanesi'ndeki önlemle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
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Sultangazi Haseki Hastanesi'ndeki önlemle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

1 saat önce

SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde dün akşam yaşanan hareketlilik ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Sultangazi Haseki Hastanesi'ndeki önlemle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama, System.String[]
SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde dün akşam yaşanan hareketlilik ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"13 Haziran'da Haseki merkez acile başvuran hasta, Sultangazi Haseki Acil Çocuk Kliniği'ne sevkedilmiştir. 15 Haziran'da   Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne konsultasyona giden hasta 16 Haziran'da Sultangazi Haseki Hastanesi'ne dönmüştür. Karaciğer yetmezliği tanısı ile tedavisine devam edilmekte olup bulaşıcı hastalık tanısı yoktur, herhangi bir karantina önlemi alınması söz konu değildir"


 


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
İl Sağlık Müdürlüğü, Haseki Hastanesi, Sultangazi
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