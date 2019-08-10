Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
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Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Yolda uzun araç kuyrukları oluştuİSTANBUL - İstanbul'da kurbanlık hayvan bakmak isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti.
Sultangazi Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Yolda uzun araç kuyrukları oluştu
İSTANBUL - İstanbul
'da kurbanlık hayvan bakmak isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Kurban Bayramı
Arefesinde kurban kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi'deki hayvan satış merkezi en işlek noktalardan biri oldu. Hayvan bakmak için gelen vatandaşlar yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sürücülerin yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi kat etmesi 30 dakikayı buldu.
Hayvan satış merkezine giden yolda, yol kenarına park eden araçlar da trafiği olumsuz etkilendi. Araç
trafiği ve kurban pazarı havadan görüntülendi.
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