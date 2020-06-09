Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. - Son Dakika
Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu.
Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu.
Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
9.06.2020 19:21:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. - Son Dakika