Sultangazi kent ormanı'nda yangın (1)
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Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı.
Sultangazi Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:14 Kaynak: DHA
Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevler cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Yangından görüntüler
Vatandaşların söndürme çalışmaları
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