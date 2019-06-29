Son Dakika Haberleri: Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
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Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın

1 saat önce

SULTANGAZİ'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

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SULTANGAZİ'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.
Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu yere giden yoldan dolayı itfaiye ekipleri olay yerine yetişmekte güçlük çekti. Kazılan ve toprak birikintisinin oluştuğu yolu geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılan alanda yapılanan incelemenin ardından yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği öğrenildi.
Öte yandan, yangının çıktığı alanda piknik yapan bir vatandaş yangını hem görüntüledi, hem de söndürmeye çalıştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
İtfaiye, Hacı Bektaş, Sultangazi, Güncel
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