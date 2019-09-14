Son Dakika Haberleri: Sultangazi kent ormanı'nda yangın
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Sultangazi kent ormanı'nda yangın

1 saat önce

Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevler cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Sultangazi kent ormanı'nda yangın

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:19 Kaynak: DHA
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