Sultangazi kent ormanı'nda yangın
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SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:06 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.
Alevler cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.
- İstanbul
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