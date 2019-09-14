Son Dakika Haberleri: Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2) (ek görüntüler)
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Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2) (ek görüntüler)

13 dakika önce

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2) (ek görüntüler), System.String[]

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Alevler cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:15 Kaynak: DHA
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