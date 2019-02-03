Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde Alt Yapı Çalışmaları Sırasında Kepçenin Alanı Kazması Esnasında...
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IHAAW122640-ASA/03-02-2019- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı.
IHAAW122640-ASA/03-02-2019
- Sultangazi Malkoçoğlu
Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. 03.02.2019 12: 26: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:33 Kaynak: İHA
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