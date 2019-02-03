Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde Alt Yapı Çalışmaları Sırasında Kepçenin Alanı Kazması Esnasında...

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Bacağından Vurulan Genç Ambulansa Taşınırken Hem Güldü Hem Şarkı Söyledi

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti