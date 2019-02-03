Son Dakika Haberleri: Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde Alt Yapı Çalışmaları Sırasında Kepçenin Alanı Kazması Esnasında...

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde Alt Yapı Çalışmaları Sırasında Kepçenin Alanı Kazması Esnasında...

42 dakika önce

IHAAW122640-ASA/03-02-2019- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde Alt Yapı Çalışmaları Sırasında Kepçenin Alanı Kazması Esnasında..., System.String[]
IHAAW122640-ASA/03-02-2019

- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. 03.02.2019 12: 26: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa
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