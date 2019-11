Sultangazi Mimar Sinan Kültür-Sanat sezonu açıldı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi 2019-2020 Mimar Sinan kültür-sanat sezonun açılışını Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun söyleşisiyle yaptı.

Sultangazi Belediyesi 2019-2020 Mimar Sinan Kültür-Sanat sezonunu açtı. Menekşe salonunda açılış kapsamında düzenlenen söyleşi programının ilk konuğu Hukukçu, Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Söyleşiye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Eşi Tuğba Dursun, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış ney dinletisi ile başlayarak dinleyenleri mest etti. Yenişehirlioğlu, oynadığı dizi ve yazdığı kitaplar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Söyleşinin ardından Yenişehirlioğlu, hayranları ile öz çekim gerçekleştirdi. Başkan Dursun daha sonra, Yenişehirlioğlu'na çiçek takdim etti.

"Yapmak istediğimiz yaptığım şeylerin daha iyisini yapabilmektir"

Sezonda çeşitli programlar yapılacağını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sizler ile beraber güzel işlere imza atacağız. Yapmak istediğimiz yaptığım şeylerin daha iyisini yapabilmektir. Bugün bir start veriyoruz; ama bu startı verdikten sonra çok daha güzel işlerde ve projelerde sizlere hizmet vermeye gayret edeceğiz. Yeter ki sizler her zaman bizlerden desteğinizi esirgemeyin. Sultangazi'yi beraber yönetelim. Birlikte yönetirsek her zaman daha iyisini yaparız. Herkese eşit ve adalet içerisinde yaklaşmak için gayret ediyoruz. Her kesime ve herkese ulaşmaya çalışıyoruz. 15 mahallemiz bizim gözümüzde ayrı değildir; gözümüzde de gönlümüzde de aynıdır. Aynı hizmeti herkese vermeye gayret ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Dursun konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rabbim yapacağımız işlere bereket versin diye dua ediyoruz. İyi işlerin içerisinde olalım. İnşallah çok daha güzel işlerde ve programlarda beraber olacağımızı söylemek istiyorum. Hepinize bu güzel programa katıldığınız için teşekkürlerimi iletiyorum."