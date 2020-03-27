Sultangazi'nin havası temiz - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında hem Türkiye'de hem de birçok ülkede vatandaşlar mümkün olduğunca evde kalmaya başladı. "Evde kalma" süreci ülkelerin hava kalitesine de olumlu şekilde yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, son üç günün verilerine göre Sultangazi'nin havası temizliği ile öne çıktı.



Korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı yanıt buldu. Oyun alanı, kafe gibi birçok işletmelerin kapanmasının yanı sıra, toplu taşıma ve özel araç kullanımı da azaldı. Fabrikaların üretim hızının yavaşlamasıyla fosil yakıt kullanımında da azalma meydana geldi. Bu sayede İstanbul'da 10 gün içerisinde hava kirliliği ciddi oranda düşerek yüzde 30 azaldı.



İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Sultangazi'de de halk yapılan çağrılara uyarak eve kapandı. Bazı iş yerleri İçişleri Bakanlığı'nın Korona Virüs Salgını ile Mücadele Genelgesi kapsamında çalışmalarına ara verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Sultangazi'de hava kalitesinin ciddi boyutlarda düzeldiği görüldü. - İSTANBUL