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Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı - Son Dakika

Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı

08.09.2021 17:21
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı, System.String[]

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA) ile Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün tüm ilçeyi gururlandıran şampiyon gençleri, belediyenin kendileri için düzenlediği Güneydoğu Anadolu Gezisi ile kültür ve sanat dolu bir zaman yolculuğuna çıktı.

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA) ile Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün tüm ilçeyi gururlandıran şampiyon gençleri, belediyenin kendileri için düzenlediği Güneydoğu Anadolu Gezisi ile kültür ve sanat dolu bir zaman yolculuğuna çıktı.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA) ile Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç şampiyonlarına güzel bir armağanla teşekkür etti. Gençler, belediyenin düzenlediği dört günlük Güneydoğu Anadolu Turu ile arkeolog rehberler eşliğinde, kültürün ve sanatın doğduğu topraklara bir zaman yolculuğu yaptılar. Sultangazili şampiyonlar, gezinin ilk durağı olan Gaziantep'te, uzman rehberler eşliğinde önce Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettiler. Çingene Kızı'nın gözlerindeki ışığı uzunca bir süre seyre dalan gençler, sonrasında müzedeki diğer görkemli mozaik eserleri incelediler. Gençler müzenin ardından, Gaziantep'in önemli kültür duraklarından Bakırcılar Çarşısı ile Baharatçılar Çarşısı'nı gezdiler. Buralarda şehrin yoğun kültürel havasını teneffüs eden gençlerin Gaziantep'teki son durakları Gaziantep Kalesi oldu. Şehir halkının Antep Savunması'nda yazdığı destanı adeta canlandıran kalede gençler duygu dolu anlar yaşadı ve kahraman atalarına bir kez daha şükran duydu.

Gençler, gezinin ikinci durağı olan Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'yi rehberlerden dinledikleri bilgiler eşliğinde ziyaret ettiler. İnsanlığın yerleşik düzene geçmesinden çok önce inşa edilen bir inanç merkezi olan Göbeklitepe, tarihçilerin "Dinler, insanlar yerleşik düzene geçtikten sonra ortaya çıkmıştır." şeklindeki görüşlerini temelinden sarsmış, adeta tarihin yeniden yazılmasına sebep olmuştur. Tarihin değiştiği noktada bulunmaktan çok etkilenen gençlerin Şanlıurfa'daki bir diğer durakları, tarihte yine çok büyük öneme sahip olan Balıklıgöl oldu. Şanlıurfa'nın kültürel dokusunu hissettikleri Kapalı Çarşı, Kilimciler Çarşısı ve İsotçular Çarşısı'nı ziyaret eden gençler, Gümrük Han'da meşhur Mırra Kahvesi'nin tadına baktılar. Harran Kümbet Evleri ziyaretinde yine tarihe yolculuk yapan gençler, son gece katıldıkları çiğ köfte ikramlı Sıra Gecesiyle Şanlıurfa gezisini noktaladılar.

Farklı kültürlerin yüzyıllardır rengarenk bir mozaik gibi bir arada yaşadığı Mardin, gençlerin üçüncü durağıydı. Tarihi Mardin Evlerinin arasındaki sokaklarda bir tarih gezisine çıkan gençler, Mardin'in Tarihi Çarşıları ile Ulu Camii'nin yanı sıra Kasımiye Medresesi'ni ziyaret ettiler. Son olarak Süryanilerin en önemli dini merkezlerinden olan Deyrulzafaran Manastırı'na giden gençler, burada farklı bir kültürle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Gezinin son durağı, Antik Kommagene Krallığı'nın bulunduğu Adıyaman oldu. Gençler burada, krallıktan miras kalan Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü ve Nemrut Dağı'ndaki Kral I.Antiochos'un Mezarı ile Romalılardan kalma Cendere Köprüsü'nü ziyaret ettiler. Gençler, rehberler eşliğinde gezdikleri yörenin kadim tarihinden çok etkilendiler. Ayrıca Cendere Köprüsü'nü ziyaretleri sırasında, burada adet olduğu üzere suya girip yüzdüler. Sonrasında sıra gezinin belki de en güzel anını yaşamaya geldi: Nemrut Dağı'ndaki etkileyici heykellerin önünde gün doğumunu izleyen gençler, şahit oldukları muhteşem manzara karşısında, güneşin en güzel doğduğu yerin burası olduğuna kanaat getirdiler. Böylelikle, bu güzel anla birlikte Güneydoğu Anadolu Gezisi son bulmuş oldu. Dönüş yolunda, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un hediyesi, Mardin'in meşhur Badem Şekeri ile Dibek Kahvesi alan gençler, güzel bir tarih yolculuğu yapmış olmanın mutluluğunu yaşadı.

'Tüm gençlerimiz bizim için çok değerli'

Sultangazi'nin tüm gençleriyle gurur duyduğunu ve onlara çok güvendiğini belirten Başkan Dursun, "Tüm gençlerimiz bizim için çok değerli. Biz onları ilçemizin ve ülkemizin güzel yarınları olarak görüyoruz. Bu düşüncelerle, gençlerimiz için projeler geliştirmeye, onları her alanda desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Son olarak, SEDA ve Gençlik ve Spor Kulübümüzdeki başarılı gençlerimize, tarihin derinliklerinde birbirinden keyifli keşiflere çıkacakları bir kültür turu armağan ettik. Dünya kültür mirasından çok önemli eserlere ev sahipliği yapan Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin'i, uzman rehberlerimiz eşliğinde ziyaret ettiler. Geçmişimizden bizlere kalan önemli kültür mirasımızı kendi gözleriyle gördüler. Ben, güzel bir tarih yolculuğu yaptıklarını ve hayatları boyunca unutamayacakları hoş anılar biriktirdiklerini umuyorum. Tüm gençlerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı
Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı

Güneydoğu Anadolu, Sultangazi, Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'nin şampiyonları zamanda yolculuğa çıktı - Son Dakika


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