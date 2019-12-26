Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. - Son Dakika

Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

6 saat önce

Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı., System.String[]

Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı
Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
07:27 Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı - Son Dakika Haber
07:25 Binyamin Netanyahu saldırı alarmı nedeniyle sahneden indirildi - Son Dakika Haber
07:12 Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti - Son Dakika Haber
06:45 26 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 26 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
01:09 Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:43 Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 07:34:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]