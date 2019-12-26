Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. - Son Dakika

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Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.
6 saat önce
Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
Sultangazi Panko Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor - İSTANBUL
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