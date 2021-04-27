Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi - Son Dakika

Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi

27.04.2021 16:08
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi, System.String[]

Sultangazi Belediyesi'nin diktiği laleler ve çiçekler baharın gelmesiyle birlikte açınca ilçe rengarenk bir görünüme kavuştu.

Sultangazi Belediyesi'nin diktiği laleler ve çiçekler baharın gelmesiyle birlikte açınca ilçe rengarenk bir görünüme kavuştu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelesine hız kesmeden devam eden Sultangazi Belediyesi, bir yandan da hummalı bir çalışma yaparak baharın gelmesi ile birlikte cadde ve sokakları rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma uygulaması sonrası için yeşil alanları halkın kullanımına hazırlamaya devam ediyor.

Yeşil Alanların Bakımı Yapılıyor

İlçe genelindeki tüm yeşil alanların bakımı titizlikle yapılıyor. Ağaçların daha sağlıklı olması için budama çalışmaları yapılırken, uygun noktalara ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği günler için hazırlıklarını sürdüren Sultangazi Belediyesi parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

"Sultangazimizi güzel günlere hazırlıyoruz"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli mirasın yeşil alanlar olduğunun bir kez daha altını çizdi. Başkan Dursun,"Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahar hazırlıkları kapsamında yeşil alanlarımızın bakım ve onarımını yaparken, baharın müjdecisi çiçeklerin dikimini gerçekleştirdik. Biz, önümüzdeki güzel günler için hazırlıklarımızı sürdürürken, salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar komşularımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusunun öneminin bir kez daha altını çiziyoruz. Tedbir alarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi salgından koruyabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi
Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi

Koronavirüs, Sultangazi, Hisarcık, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi rengarenk çiçeklerle bezendi - Son Dakika


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