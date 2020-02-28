Sultangazi şehidinin ailesi cenaze için Samsun'a gitti - Son Dakika

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in baba evine ateş düştü. Sultangazi'de yaşayan şehit Pekel'in ailesi cenaze için Samsun'a gitti.



İdlib'de dün yaşanan hain saldırıda 33 askerimiz şehit olmuştu. Saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in baba evine de ateş düştü. Şehidin Sultangazi'de yaşayan babası Hüseyin Pekel, babaannesi Mahmule Pekel ve akrabalarına acı haber ulaştı. İdlib'de 3 yıldır görev yapan şehit Pekel'in baba evine Türk bayrakları asıldı. Annesi ve babasının ayrı ve tek çocuk olduğu öğrenilen şehit Tayfun Pekel'in amcası Hasan Pekel, "Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'Hakkınızı helal edin' demiş" diye konuştu.



Ailesi cenaze için Samsun'a gitti



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babası Hüseyin Pekel, babaannesi Mahmule Pekel, amcası Hasan Pekel ve diğer akrabaları cenaze için uçakla Samsun'a gitti. Samsun Çarşambalı olduğu öğrenilen şehidin naaşının yarın sabah saatlerinde Çarşamba Havaalanı'na inmesi bekleniyor. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi. - İSTANBUL