Sultangazi şehidinin ailesi cenaze için Samsun'a gitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi şehidinin ailesi cenaze için Samsun'a gitti - Son Dakika

Sultangazi şehidinin ailesi cenaze için Samsun'a gitti

6 saat önce

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in baba evine ateş düştü.

Sultangazi şehidinin ailesi cenaze için Samsun'a gitti, System.String[]

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in baba evine ateş düştü. Sultangazi'de yaşayan şehit Pekel'in ailesi cenaze için Samsun'a gitti.


İdlib'de dün yaşanan hain saldırıda 33 askerimiz şehit olmuştu. Saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in baba evine de ateş düştü. Şehidin Sultangazi'de yaşayan babası Hüseyin Pekel, babaannesi Mahmule Pekel ve akrabalarına acı haber ulaştı. İdlib'de 3 yıldır görev yapan şehit Pekel'in baba evine Türk bayrakları asıldı. Annesi ve babasının ayrı ve tek çocuk olduğu öğrenilen şehit Tayfun Pekel'in amcası Hasan Pekel, "Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'Hakkınızı helal edin' demiş" diye konuştu.


Ailesi cenaze için Samsun'a gitti


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babası Hüseyin Pekel, babaannesi Mahmule Pekel, amcası Hasan Pekel ve diğer akrabaları cenaze için uçakla Samsun'a gitti. Samsun Çarşambalı olduğu öğrenilen şehidin naaşının yarın sabah saatlerinde Çarşamba Havaalanı'na inmesi bekleniyor. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi. - İSTANBUL

Samsun, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti
TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 02:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi şehidinin ailesi cenaze için Samsun'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]