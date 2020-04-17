Sultangazi semt pazarında alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

Yeni tip korona virüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen semt pazarlarında vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok saymaya devam ediyor. Sultangazi'deki semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkat çekerken pazardaki sebze ve meyve tezgahlarında ürünlerin bittiği görüldü.

Türkiye yeni tip korona virüs ile dört bir koldan savaşırken, Sultangazi'de semt pazarına çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymaması pes dedirtti. Bu gece yarısı itibariyle başlayacak ve hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği ve geçtiğimiz haftaya oranla pazarların daha dolu olduğu görüldü.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki semt pazarına alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Semt pazarındaki yoğunluk nedeniyle sebze ve meyve tezgahlardaki ürünlerin bittiği görüldü.

(İHA)