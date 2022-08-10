SULTANGAZİ'DE LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİCİ ÖLDÜ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİCİ ÖLDÜ

10.08.2022 09:32

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda, aracının lastiğini değiştiren taksi şoförüne arkadan gelen otomobil çarptı.

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda, aracının lastiğini değiştiren taksi şoförüne arkadan gelen otomobil çarptı. Taksi şoförü Ömer Can Özmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk sahibi olan Özmen'in ikinci çocuğunu beklediği öğrenildi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförü Ömer Can Özmen (26), patlayan lastiğini değiştirmek için aracını emniyet şeridine çekti. Lastiğini değiştirdiği esnada arkadan gelen otomobil Özmen'e çarptı. Özmen kanlar içerisinde yere yığılırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü yaya olarak kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri Özmen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Özmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Özmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, 1 çocuk sahibi olan Özmen'in ikinci çocuğunu beklediği öğrenildi.

Ömer Can Özmen'in amcası İsmail Özmen, "Yeğenimin lastiği patlamış. Kendisi taksicilik yapıyordu. Arabayı emniyet şeridine çekmiş. Lastiğin değiştirmek isterken otomobiliyle bir kişi arkadan çocuğa vurup kaçmış. Emniyet şeridinde bile insanların güvenliği yoksa artık yapacak bir şey yok. Yollarda hala ibret almıyorlar. Yeğenimin 2 gün sonra çocuğu doğacak. Bu çocuk şimdi yetim doğacak. Bunun vebalini kim verecek? Devletimiz gerekli yaptırımları yapmıyor. Maalesef insanların canı bu şekilde yanıyor. Bizim başımıza geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Emniyet şeridine akşam makas atarak gelmiş büyük ihtimal. Yeğenim olay yerinde vefat etmiş. Arabayı da bırakıp kaçmış bu şahıs. Devlet ne kadar ceza verirse versin. Olan bizim canımıza oldu. O bir daha geri gelmeyecek. Çocuğu yetim kalacak. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah'ından bulsun" dedi.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİCİ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TAKSİCİ ÖLDÜ - Son Dakika
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