Sultangazi tem otoyolu'nda kaza: 3 yaralı (1)

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıyor.

- İstanbul