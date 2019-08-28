Sultangazi tem otoyolu'nda kaza: 3 yaralı (1)
25 dakika önce
SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:54 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıyor.
- İstanbul
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