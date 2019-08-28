Son Dakika Haberleri: Sultangazi tem otoyolu'ndaki kaza kamerada
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Sultangazi tem otoyolu'ndaki kaza kamerada

43 dakika önce

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

Sultangazi tem otoyolu'ndaki kaza kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza anı arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki araçların kaza yapmasıyla otomobilin havaya uçarak takla atması yer alıyor.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:37 Kaynak: DHA
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