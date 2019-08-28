Son Dakika Haberleri: Sultangazi tem otoyolu'ndaki kaza kamerada
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Sultangazi tem otoyolu'ndaki kaza kamerada

41 dakika önce

Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHASultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA

Sultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza anı arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki araçların kaza yapmasıyla otomobilin havaya uçarak takla atması yer alıyor.

TEM Otoyolu, Sultangazi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:42 Kaynak: DHA
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