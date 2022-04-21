Sultangazi Uzay Evi Yılda 20 Bin Öğrenci Ağırlıyor - Son Dakika
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Sultangazi Uzay Evi Yılda 20 Bin Öğrenci Ağırlıyor

21.04.2022 19:32
Sultangazi Uzay Evi Yılda 20 Bin Öğrenci Ağırlıyor

İstanbul Sultangazi Belediyesi'nin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin çatı katına yaptığı Planetaryum, Avrupa yakasındaki en büyük uzay evi olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Sultangazi Belediyesi'nin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin çatı katına yaptığı Planetaryum, Avrupa yakasındaki en büyük uzay evi olma özelliğini taşıyor.

Bünyesindeki çok boyutlu ekranlarla son derece gerçekçi görüntüler sunan ve ziyaretçilerine uzaya yolculuk yapma hissi yaşatan Planetaryum'da yılda yaklaşık 20 bin öğrenci fizik ve astronomi eğitimleri alıyor.

Matematik, astronomi, resim, fen bilimleri, robotik kodlama, felsefe ve drama dahil olmak üzere 12 atölye ve 16 branşta eğitim veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, aynı anda yaklaşık 35 öğrenciyi ağırlayabiliyor. Planetaryum, kubbeli tasarımı ve çok boyutlu ekranlarıyla, ders kitaplarındaki bilgileri görüntülü hale dönüştürüyor. Planetaryum'a gelen öğrenciler, Büyük Patlama'dan (Big Bang) yıldızların doğuşuna, galaksilerden gezegenlerin oluşumuna uzaya dair önemli bilgileri görüntüler eşliğinde izleyerek öğreniyor.

"SULTANGAZİ'DEN ÇIKACAK"

Eğitimin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Ben gönülden inanıyorum ki, geleceğin en iyi mucitleri, bilim insanları, öğretmenleri ve Türkiye'nin iftihar kaynağı olacak nice değerli ismi Sultangazi'den çıkacak. Bizler de geleceğimizin yıldızlarını en güçlü şekilde desteklemek amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda; yavrularımızın astronomi, fizik alanlarında en nitelikli eğitimi alması için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'mize Avrupa yakasının en büyük uzay evini kazandırdık. İstanbul'da 3 Planetaryum var ve bunlardan biri Sultangazi'de bulunuyor. Bünyesindeki çok boyutlu ekranlarla, son derece gerçekçi görüntüler sunabilen bir uzay evi burası. Çocuklarımız burada son derece nitelikli bir eğitimle buluşarak hem en üst düzeyde bir öğrenme deneyimi yaşıyor hem de fizik dersine daha yüksek bir ilgi duyuyor" dedi.

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Necmettin Erbakan, Sultangazi, matematik, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

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