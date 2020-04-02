Sultangazi ve Bayrampaşa'da sahte maske operasyonu - Son Dakika

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Sultangazi ve Bayrampaşa'da sahte maske operasyonu
6 saat önce
SULTANGAZİ ve Bayrampaşa'da izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda 21 bin 950 maske ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
SULTANGAZİ ve Bayrampaşa
'da izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda 21 bin 950 maske ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi ve Bayrampaşa Murat Mahallesindeki iki farklı tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığını bilgisine üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekipler bugün öğle saatlerinde Bayrampaşa ve Sultangazi'deki atölyelere operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır halde 21 bin 950 maske, 22 top rulo halinde maske kumaşı, bin 200 maske kutusu ve 22 maske dikiminde kullanılan dikiş makinesi ele geçirildi. Ruhsatı bulunmayan ve izin belgesi olmadan üretim yapan 2 işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:59 Kaynak: DHA
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