Sultangazi Yazı Akademisi başladı - Son Dakika

Anadolu Yazarlar Birliği'nin, Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Sultangazi Yazı Akademisi başladı.

Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, akademiyle gençlerin okuma, düşünme ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sultangazi Yazı Akademisi'nin bir dönemlik bir atölye çalışması olmadığını belirten Tosun, "İnşallah öğrencilerimiz lise hayatları boyunca bir yandan da akademiye devam edecekler ve liseden mezun olduklarında her birini genç birer yazar olarak çeşitli dergilerde okuyacağız. İnşallah bu çalışmalar neticesinde geleceğin şair, yazar ve aydınları yetişecek ve ülkemiz adına hayırlı işlerde bulunacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Eğitmenler adına konuşma yapan şair Hüseyin Akın da gençleri sadece ders başarısı yönünde teşvik etmenin yeterli olmadığını, içlerindeki cevheri keşfetmeleri için onlara destek vermenin de önemli olduğunu ifade etti.

"Çocuklarınızı, yazdıklarını paylaşması için teşvik edin"

Akın, nitelikli okur yazarlığın önemine dikkati çekerek, "Çocuklarınızı, yazdıklarını ve okuduklarını sizinle paylaşması için teşvik edin. Kendilerini ifade edebilmelerine imkan tanıyın. Böylece özgüveni yüksek, düşündüğünü ifade edebilen ve düşünce üreten bireyler olarak yetişsinler." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise "Bu gençlerimiz zamanla Sultangazi sınırlarından taşacak, bir gün inşallah Türkiye'nin tanıdığı, tanıyacağı yazar ve düşünce insanları olacaklar." diye konuştu.

Anadolu Yazarlar Birliği'ne ve Sultangazi Yazı Akademisi'nde görev alan eğitmen yazarlara teşekkür eden Dursun, programın ardından eğitim gören gençlere akademide okuyacakları kitap setlerini hediye etti.

Sultangazi Yazı Akademisi

Sultangazi Yazı Akademisi ile okuyan, düşünen ve düşüncelerini sözlü, yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmek ve Sultangazili genç şair ve yazar adaylarını Türk edebiyatına kazandırmak amaçlanıyor.

Sultangazi ilçesindeki liseli gençlerin Türkiye'nin önemli şair ve yazarları yönetiminde eğitim yılı boyunca bir araya geleceği akademi, seminer, yazar buluşması, atölye çalışması ve dergi yayını gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 1,5 aylık ön hazırlık sürecinden sonra liselerdeki edebiyat öğretmenlerinin ön seçimini yaptığı yaklaşık 200 genç arasından mülakatla belirlenen 123 öğrenciyle eğitime başlayan akademi, şair ve yazarlar Hüseyin Akın, Hüseyin Karaca, Sıddık Ertaş, Kadir Ünal ve Orhan Gazi Gökçe yönetimindeki 5 sınıftan oluşuyor.