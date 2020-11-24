Sultangazi Yazı Akademisi "Ümit Var" dedi - Son Dakika

Sultangazi Yazı Akademisi "Ümit Var" dedi

24.11.2020 16:33
Sultangazi Yazı Akademisi

Geleceğin yazar ve şairlerini yetiştiren Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi, fark oluşturmaya devam ediyor.

Geleceğin yazar ve şairlerini yetiştiren Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi, fark oluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin kaleminden çıkan şiir, öykü, deneme gibi eserler, 'Ümit Var' adlı dergide toplandı.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu Yazarlar Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Yazı Akademisi, okuma ve yazmaya meraklı gençlerin geleceğin yazar ve şairlerine dönüşmesine katkı sağlıyor. Yazı Akademisi sayesinde lise öğrencileri, yeteneklerini dışa vurarak hayallerine bir adım daha yaklaşma fırsatı buluyor.

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde hayata geçirilen Yazı Akademisi, yapılan mülakatlar neticesinde yaklaşık 100 öğrencisiyle derslere başladı. Pandemi süresince eğitimlerine online ortamda devam eden Yazı Akademisi, 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde de derslere online olarak başladı.

Öğrencilerin emekleri 'Ümit Var'da

Yazı Akademisi öğrencilerinin 1 yıllık emekleri meyvelerini vermeye başladı. Yetenekli öğrencilerin kaleminden çıkan şiir, öykü ve denemelerin hepsi 'Ümit Var' adı verilen dergide toplandı. Sultangazili genç yazar adaylarının eserlerinin bulunduğu dergide, 2 öğrencinin Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile yaptığı söyleşi de yer alıyor.

"Gençlere yetenekleri doğrultusunda alanlar açmak görevimiz"

Sultangazi'nin Sultan Şehir hedefine ulaşmasının ancak eğitimle mümkün olacağını belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediye olarak projeye verilen önemin altını çizdi. Başkan Dursun, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, her defasında eğitim önceliğimizdir dedik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kendilerini daha iyi yetiştirebilmeleri ve yetenekleri doğrultusunda hedeflerine emin adımlarla ulaşabilmeleri için bizlere büyük görev düşüyor. Yazı Akademimiz, gençlerin kendilerini donanımlı bireyler olarak yetiştirmeleri için onlara destek olduğumuz, yeteneklerini açığa çıkarttığımız, geleceğin yazarlarını yetiştirdiğimiz önemli bir projedir" diye konuştu.

"Gençler varsa ümit de vardır"

Başkan Dursun, "Gençler varsa ümit hep vardır. Yazar adaylarının eserlerinin "Ümit Var" adlı dergide bir araya gelmesi, projenin doğru yolda gittiğinin bir göstergesidir. Gençlerimizle yakından ilgilenen, onların içindeki cevherin dışarı çıkarmasını sağlayan şair ve yazarlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi Yazı Akademisi Ümit Var dedi
Sultangazi Yazı Akademisi Ümit Var dedi
Sultangazi Yazı Akademisi Ümit Var dedi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultangazi, Lise, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Yazı Akademisi 'Ümit Var' dedi - Son Dakika


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