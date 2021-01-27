Sultangazi'ye dev planetaryum - Son Dakika

Sultangazi'ye dev planetaryum

27.01.2021 14:13

Sultangazi'ye dev planetaryum Sultangazi'de, Avrupa Yakası'nın görüntü kalitesi en yüksek ve en görkemli planetaryumunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Sultangazi'ye dev planetaryum

İSTANBUL - Sultangazi'de, Avrupa Yakası'nın görüntü kalitesi en yüksek ve en görkemli planetaryumunun tanıtımı gerçekleştirildi. Güneşin, yıldızların ve tüm gök cisimlerinin görüntülerinin izlenebildiği gezegen evinde sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen, her yaş grubundan vatandaşlar burayı ziyaret edebilecek.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, astronomi tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için harekete geçti. Uygulamalı eğitimlerle bilgileri daha kalıcı hale getirmek ve öğrencilerin kendilerini adeta uzayda hissedebilmeleri için Bilim Merkezi'nin terasına bir planetaryum inşa edildi. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin görüntülerinin özel bir yansıtıcı ile izlenebildiği gezegen evinde, uzayın derinlikleri birebir gösteriliyor. Avrupa Yakası'nın görüntü kalitesi en yüksek ve en görkemli planetaryumunda her yaş grubuna uygun eğitim verilecek ve film izlenebilecek.

"Burası İstanbul Avrupa Yakası içerisindeki en büyük planetaryum"

Bu uzay evinde gökyüzünü, güneşi, gezegenleri ve gök cisimlerini sanal bir ortamda görüleceğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün burada bir uzay evi ile karşınızdayız. Bu uzay evinde gökyüzünü, güneşi, gezegenleri ve gök cisimlerini sanal bir ortamda göreceğiz. Bilime meraklı olan gençler ve çocuklarımız burada bilimle iç çe yaşamalarını sağlayacağız. Teknolojinin gençler ve çocukların hayatındaki önemi biliyoruz. Teknolojinin bir tarafı da bilim. Bizlerde bilimle ilgili çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'mizde yaklaşık 3 yıldır faaliyette bulunuyor. Bugün ise merkezimizi planetaryum ile taçlandırmış olduk. Bu uzay evinde gökyüzüyle ilgili birçok bilinmeyeni bilinir hale getireceğiz. Özellikle bilime meraklı olan gençlerimizi Sultangazi'ye davet ediyoruz. Sultangazi bilim merkezinde bilimle iç içe olmak isteyenleri burada misafir etmek istiyoruz. Bu bilim merkeziyle yeni Türk bilim adamlarının burada yetişmesi adına tohum atmış oluyoruz. Bilim merkezimiz randevu sistemine göre hizmet verecek. Burası İstanbul Avrupa Yakası içerisindeki en büyük planetaryum. Bu yönüyle de Avrupa Yakası için ilk olma özelliği yaşıyor. Bilime teknolojiye önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Sultangazi'ye dev planetaryum
Sultangazi'ye dev planetaryum
Sultangazi'ye dev planetaryum
Sultangazi'ye dev planetaryum

Necmettin Erbakan, İstanbul, Uzay, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sultangazi'ye dev planetaryum - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa, PAOK'a transfer oldu Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Uyuşturucu bağımlısı komşusunun arkadaşını oturduğu siteye almak istemeyince 5 yerinden bıçaklandı Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
Donald Trump'ı ayağa kaldıran Donald Trump'ı ayağa kaldıran "REGEN-COV" isimli korona ilacı, vakaları önlemede yüzde 100 başarı sağladı         
13:56
Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti         
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız         
13:18
Son Dakika! Siyasette Son Dakika! Siyasette "Militan" tartışması büyüyor! Erdoğan böyle seslendi: Herkes dava açsın         
12:40
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış         
12:05
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı         
11:15
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var         
09:54
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 14:44:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'ye dev planetaryum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei