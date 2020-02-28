SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babaannesinin evine şehit ateşi düştü. Babaannesinin Sultangazi'de bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Hasan Pekel, "Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'hakkınızı helal edin' demiş" diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Samsun 'da toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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Evin görüntüsü

Amca ile röportaj

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- İstanbul