SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

6 saat önce

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babaannesinin evine şehit ateşi düştü.

SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ, System.String[]

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babaannesinin evine şehit ateşi düştü. Babaannesinin Sultangazi'de bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Hasan Pekel, "Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'hakkınızı helal edin' demiş" diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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Evin görüntüsü

Amca ile röportaj

Detaylar


- İstanbul
Sultangazi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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