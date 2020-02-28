Sultangazi'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in evine şehit ateşi düştü. Sultangazi'de bulunan babasının evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Hasan Pekel, 'Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'hakkınızı helal edin' demiş diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.