Sultangazide ehliyetsiz kadın sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sultangazide ehliyetsiz kadın sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

19.06.2022 16:33

Sultangazide ehliyetsiz kadın sürücü kaza yaptı: 1 yaralı Sultangazi'de aynı yönde seyir halinde olan iki aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sultangazide ehliyetsiz kadın sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de aynı yönde seyir halinde olan iki aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü kadının ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadın sürücünün kullandığı 05 ABZ 114 otomobil ile 34 DB 6257 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada içinde 5 kişi bulunan kadın sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarında bulunan yeşillik alana devrildi. Ticari araçta bulunan 3 kişi ise yara almadan atlattı.

Otomobilde bulunan 10 yaşındaki Emir K. isimli çocuk ise omzundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdehalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Alkol testi yapılan sürücülerden 05 ABZ 114 plakalı otomobil sürücüsünün ehliyetinin ise olmadığı anlaşıldı. Kaza nedeni ile bölgede yoğun trafik meydana geldi çekici yardımı ile araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazide ehliyetsiz kadın sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

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