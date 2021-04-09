Sultangazili sporcudan büyük başarı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Karaca, Antalya'da düzenlenen U23 Serbest Güreş Milli Takım Elemeleri'nde Türkiye 2.si olarak Milli Takım'a girmeye hak kazandı. Genç sporcunun başarısı Sultangazi'yi gururlandırdı.

Sultangazi Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Geleceğin yıldız sporcularını yetiştiren Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi olan 22 yaşındaki Mehmet Karaca, elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiriyor. 2019'da Ukrayna'nın Odessa şehrinde düzenlenen Beach Wrestling Müsabakalarında Avrupa 2.si olarak gümüş madalya almaya hak kazanan Karaca, bu yıl da Antalya'da düzenlenen Türkiye U23 Serbest Güreş Müsabakasında aldığı dereceyle başarısını taçlandırdı.

Çeyrek finalde Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusunu 17-16'lık bir skorla yenen Karaca, yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu ile karşı karşıya geldi. 6-2'lik skorla galip gelen Karaca, Finalde Erzurum Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusuna kaybederek 2. oldu.

70 kilogram kategorisinde yarışan Mehmet Karaca, uzun bir maratonu başarıyla tamamlayarak U23 Serbest Güreş Milli Takım Elemeleri'nde 2. olarak Milli Takıma seçildi. Başarılı sporcunun şimdiki hedefi ise Avrupa Güreş Şampiyonasında Sultangazi'yi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da genç sporcuyu tebrik etti. Başkan Dursun, "U23 Serbest Güreş Milli Takım Elemeleri'nde Türkiye ikincisi olan, Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanarak Sultangazimizi gururlandıran kardeşimiz Mehmet Karaca'yı tebrik ediyorum. Genç sporcumuzun hem ilçemizi hem de ülkemizi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam. Sultangazi sporda da Sultan Şehir hedefine ulaşacak. İlçemizden daha nice kardeşlerimiz bizlerin göğsünü kabartan başarılara imza atacak inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL