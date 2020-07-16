Sultangazililer 15 Temmuz'da meydanı boş bırakmadı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler minnetle anılırken, Sultangazili şehit yakınları ve gazilere Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından plaket verildi.



Sultangazi Belediyesi, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde anma programı düzenledi. İlk olarak sabahın erken saatlerinde Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 4 Sultangazili kahramanın mezarını ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Kaymakam Kalkar ve Başkan Dursun, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki anma programına geçti. Programa siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Meydanda tüm şehitler için mevlit okutuldu. Şehit yakınları ve gazilere plaket veren Başkan Dursun 'Bu millet size minnettardır" dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Sultangazilileri 'Demokrasi Nöbeti'nde yalnız bırakmadı. Başkan Şenocak, "Geçmişte, darbe çıkmazlarında geleceğinden çok şey kaybeden milletimiz 15 Temmuz'da yenilmez birer kahramana dönüşerek ülkesini, geleceğini ve demokrasisini canı pahasına korudu. Bizler de bu akşam şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin artık darbelerle diz çöktürülemeyeceğinin altını çizen Başkan Dursun, "15 Temmuz gecesi, milletimiz tüm dünyaya kahramanlık dersi verdi. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığı dosta düşmana gösterildi. Bu millet, şehit ve gazilerimizin tanklara, silahlara karşı dimdik duruşunu unutmayacaktır" dedi.



Başkan Şenocak, Sultangazililerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sultangazililerin 'Demokrasi Nöbeti', sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. - İSTANBUL