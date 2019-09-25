Sultanhanı Kervansarayı için hedef 1 milyon turist

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'nı yılın 8 ayında yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı'na Güney Kore, Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden turistler yoğun ilgi gösteriyor.

İç Anadolu Bölgesi'ni ziyaret eden turistlerin Konya'daki Mevlana Müzesi'ne geçiş güzergahında bulunan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki kervansarayda restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kervansarayın, Selçuklu döneminin en önemli mimari yapılarından biri olduğunu söyledi.

Solak, Aksaray turizminde özellikle Sultanhanı Kervansarayı'nın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kervansarayda 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başlandığını belirten Solak, şöyle konuştu:

"Kervansarayımıza eski haliyle yılda yaklaşık 100-150 bin ziyaretçi geliyordu. Restorasyon çalışmaları bitmemesine rağmen şu anda yabancı turist sayısında 300 bine ulaştık. Yerli turistlerimizle birlikte bu sayı yılın 8 ayı için yaklaşık 500 bin olarak gerçekleşti. Kervansarayımızın içerisini canlı müze yapmayı düşünüyoruz. Bu müze Türkiye'de bir ilk olacak. Şu anda kervansarayımızda yorgan, çanak ve çömlek atölyelerimizi başlattık. Daha sonra çarık, bıçak, kılıç ve halı dokuma atölyeleri ile halı müzesi gibi mekanlar oluşturulacak."

"Turist güvercin gibidir, uçtuğu gibi gider"

Solak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin İpek Yolu üzerindeki kervansarayı ziyaret etmeden bölgeden ayrılmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihi kervansarayımızı restore ederken ziyaretçiye kapatmadık çünkü biliyoruz ki turist güvercin gibidir, uçtuğu gibi gider. Onun için de restorasyon çalışmaları devam ederken bir yandan da ziyaretçilerimizi ağırladık. Ziyaretçilerin çoğu Güney Kore, Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden. Her yıl, Konya-Aksaray kara yolunu kullanan ve Kapadokya'ya geçiş yapan 1 milyon 700 bin turist var. Gelecek yıl hedefimiz bu turistlerden 1 milyonunun kervansarayımızı ziyaret etmesini sağlamak."

Kervansaraya gelen yerli ve yabancı turistlerin 20 dakika gibi kısa bir süre kaldığını anlatan Solak, bu süreyi uzatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Uluslararası halı festivali düzenlemeyi düşünüyoruz"

Ekim itibarıyla kervansarayın açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Solak, "Sultanhanı halıcılığın merkezi. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin 'halıcılık' denince ilk akla Sultanhanı geliyor. Dünyanın en önemli müze ve saraylarının halılarını Sultanhanı ustaları restore ediyor. Bu nedenle kervansarayda, 'Uluslararası İpek Yolu Kültür ve Halı Festivali' ile halı konferansı düzenlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Yeni Zellandalı turist Chathy Sheppard ise ilk kez geldiği Sultanhanı'nı çok beğendiğini ifade ederek, "Restorasyon çalışmaları olmadan önceki fotoğraflarını gördük. Şu anda çok güzel bir yapıt haline gelmiş. Ailece Türkiye'de 2 haftalık gezi turundayız. Göreme'yi de ziyaret edeceğiz. Burayı gezmekle çok mutlu olduk." dedi.

İngiliz turist, amatör fotoğrafçı John Teo ise kervansarayın mükemmel bir tarihi yapısı olduğunu belirtti.

Kervansarayın mimarisini çok beğendiğini dile getiren Teo, "Çok güzel fotoğraflar çektim. Bu fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayacağım, burasını tanıtacağım." şeklinde konuştu.