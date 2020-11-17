Sultanhanı'nda bağlama kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursu, yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ediyor.

Kursiyerler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, bir yandan bağlama çalmayı öğrenirken bir yandan da öğrendikleri türküleri söylüyor.

Kursiyer eğitmeni Şerife Sarıgül, AA muhabirine, pandemi kuralları çerçevesinde kursların devam ettiğini söyledi.

Özellikle gençlerin bağlama kursuna ilgi gösterdiğini belirten Sarıgül, "Bağlama kursuna gelenler sadece bağlama öğrenmekle kalmıyor, türkülerimizi de öğreniyorlar. Başta bağlamak kursu olmak üzere bütün kurslarımıza yoğun ilgi var. Müziğin yaygınlaşmasını, daha çok kişi tarafından yapılmasını istiyorum. Amacımız gençlerimizi bu tarz etkinliklerle bir arada tutabilmek, kötü alışkanlıklardan korumak. Kurslarımıza gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz." diye konuştu.