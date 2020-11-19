Sultanhanı'nda kadınlar meslek sahibi olmak için kursa katılıyor - Son Dakika

Sultanhanı'nda kadınlar meslek sahibi olmak için kursa katılıyor

19.11.2020 14:47
Sultanhanı'nda kadınlar meslek sahibi olmak için kursa katılıyor, System.String[]

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş nakış kursları, yoğun ilgi görüyor.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş nakış kursları, yoğun ilgi görüyor.

Kursa katılan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kursiyer eğitmeni Emin Bozkurt, AA muhabirine, 3 yıldır kurs eğitmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Kurslarda çok yoğun bir çalışma programı olduğunu anlatan Bozkurt, şunlar kaydetti:

"Öğrencilerimiz çok istekli. İlk başladığımızda çanta dikmiştik belediyeye, daha sonra serbest dikişe geçtik. Kurslarımız yoğun katılımla devam ediyor. Çok yoğun talep var ama pandemi dolayısıyla çok fazla kursiyer almıyoruz. Dışarından siparişi dikiyoruz. Mesela, gönüllü olarak belediyeye maske diktik. Maskeden sonra herkes serbest dikime geçti, kim ne getiriyorsa onu dikiyoruz modele uyarak. Nevresim, pike ve mefruşatın yanında giyim daha çok ağırlıklı. Eşofmanlar dikiyoruz, bayan pantolonları, kazakları her türlü giyimi dikebiliyoruz."

Kursiyer Düriye Pullukçu ise kursların terapi niteliğinde geçtiğini belirterek, hem meslek sahibi olduklarını hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlattı.

Kursta dikiş nakışla ilgili her şeyi öğrendiğini vurgulayan Pullukçu, "Terapi niteliğinde. İş imkanı doğuyor, girişimci kadınlar için çok önemli bu imkanlar. Bayanlara tavsiyem; evde oturmasınlar, müracaat etsinler kurslara yazılsınlar." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi, Sultanhanı, Kursiyer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanhanı'nda kadınlar meslek sahibi olmak için kursa katılıyor - Son Dakika


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