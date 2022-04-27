Sultanhanı OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı - Son Dakika

Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk arsa tahsisi yapıldı.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda Vali Hamza Aydoğdu ve Eroğlu Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu arsa tahsisi için protokol imzaladı.

Aydoğdu, Aksaray OSB'de yatırımcılara tahsis edilecek parselin kalmadığını yatırımların yeni kurulan OSB'lere yönlendireceklerini söyledi.

Kentin sanayi alanındaki hızlı gelişiminin artarak devam ettiğini vurgulayan Aydoğdu, " Türkiye'de 7 ilçesinden 3'üne OSB kurulan tek il olma özelliği taşıyoruz. OSB demek her eve bir katkı, istihdam, ekmek ve AŞ demek. Sultanhanı OSB'de 1000 kişinin istihdam edileceği yeni ve ilk yatırım protokolünü imzalıyoruz. 10 bin kişini yaşadığı ilçenin yüzde 10'u oranında istihdam sağlanacak. Bu ilk yatırım. Bu yatırım kararından dolayı yatırımcımıza teşekkür ediyorum."

Eroğlu ise yeni yatırımlarının ilçeye ve Aksaray'a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.