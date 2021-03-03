Sultanhisar'da muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi verildi - Son Dakika

Sultanhisar'da muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi verildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilçede görev yapan muhtarlara 'Afet Bilinci Eğitimi' verildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilçede görev yapan muhtarlara 'Afet Bilinci Eğitimi' verildi. Sultanhisar'da 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Temel Afet Bilinci Eğitim Seferberliği kapsamında Afet Bilinci Eğitimi verildi. AFAD Şube Müdürü Serkan Çobanoğlu ve Arama Kurtarma Teknisyeni Mevlüt Arık'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğitime Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay ve mahalle muhtarları katıldı. Eğitimde muhtarlara, Afet Temel Bilgi ve Kavramları, Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar, Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri, Afet Sonrası İlk Anlar, Yangın, Tahliye konularında katılımcılar bilgilendirildi. - AYDIN

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