Sultanhisar'da proje eğitimi - Son Dakika

Sultanhisar'da proje eğitimi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde "Sultanhisar projelere yelken açıyor" projesi kapsamında, kamu kurum amirleri ve personellerine eğitim verildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde "Sultanhisar projelere yelken açıyor" projesi kapsamında, kamu kurum amirleri ve personellerine eğitim verildi.

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Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projeyle ilgili açıklama yapan Kaymakam Rasim Belge, eğitimin tüm aşamalarına kendisinin de katıldığını ve çok verimli geçtiğini belirtti.

Proje uzmanı Kazım Özdağ ile GEKA'ya teşekkür eden Belge, eğitimin ortaya çıkardığı sinerjinin ilçeye yeni projeler kazandırma yolunda önemli bir katma değer yaratacağını kaydetti.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Sultanhisar, Güney Ege, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanhisar'da proje eğitimi - Son Dakika
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