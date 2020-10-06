Sultanhisar eski Belediye Başkanı Necdet Uysal, yaşamını yitirdi - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan ve 1 haftadır hastanede tedavi gören Sultanhisar ilçesi eski belediye başkanlarından Necdet Uysal (72), yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 1989 ve 1999 yılları arasında Doğruyol Partisi'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan Necdet Uysal, 27 Eylül sabahı yazlığının bulunduğu Didim'de denize girdi. Kıyıdan açıldıktan bir süre sonra Uysal, suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler durumu fark edip, yardıma koştu. Çok su yuttuğu belirlenen Uysal kıyıya çıkartılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. Suda kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal'a, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Uysal daha sonra Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Durumu ağır olan Uysal'ın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uysal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından Uysal'ın cenazesinin Sultanhisar ilçesinde kılınacak namazın ardından Rekmez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

- Aydın