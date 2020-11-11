Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı - Son Dakika

Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı

11.11.2020 10:20
Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilesinin bin rakımı aşan serin yaylalarında Nar hasadı tamamlandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilesinin bin rakımı aşan serin yaylalarında Nar hasadı tamamlandı. Üreticinin tek tek elle topladığı olgunlaşmış Narlardan yemeklerde ve salatalarda kullanılmak üzere Nar Ekşisi yapımının yanı sıra kilerlere asılarak kış aylarında tüketilmek üzere hazırlıklar yapıldı.

Dört mevsim ürün alınan, Ünlü Seyyah Evliya Çelebi'nin de sözünü ettiği 'Dört mevsim ürün yetişen, dağlarından yağ, ovalarından bal akan gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü' olarak ifade ettiği Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı yaklaşık 1000 rakıma ulaşan Malgaç Emir Mahallesi Kumaşdere mevkiindeki çiftçiler incir den sonra kestane hasadını yaptı.

Son olarak nar hasadını da tamamlayan çiftçilerden Kahraman Koçoğlu, "Memleketimiz adeta bir cennet. Ovalarımızda olduğu gibi yaylalarımızda da adeta bereket akıyor. Memleketimizde çay dışında her türlü sebze ve meyve yetiştiriliyor. Sonbahar başından itibaren eşim Ümran ve çocuklarımla birlikte incir ve kestanemizin hasadını tamamladık. Narlarımızda olgunlaşarak kıvama geldi ve hasadını yaptık. Şimdide atadan kalma yöntemlerle tadı ekşi olan Narlarımızda Nar Ekşisi yapacağız. Tatlı olan narlarımızı da dallarıyla kilerlerimize asarak kışın yemek üzere saklayacağız. Yaylalarımızda ağırlıklı olarak kestane ve incir, biraz alt kesimlerde zeytin yetiştirilmekte. Bunun yanı sıra her türlü sebzeyi de yetiştiriyoruz. Ova iklimine göre bizde iklim daha serin olduğu için bizdeki hasat daha geç oluyor. Hal böyle olunca bizim hasat sezonu da geç başlıyor. Cennet Hurmasının yanısıra Narlarımızın hasadını tamamladık. Şimdi atadan kalma yöntem dediğimiz ahşap teknelerde ezerek suyunu çıkaracağımız ekşi narlarımızı kaynatarak şifa kaynağı olan sofralarımızın lezzeti, olmazsa olmazı Nar ekşimizi yapacağız" dedi. - AYDIN

Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı
Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı
Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı
Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı
Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı
Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı

Evliya Çelebi, Sultanhisar, Aydın, Nar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanhisar'ın yaylalarında nar hasadı tamamlandı - Son Dakika


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