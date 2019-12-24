Sultanhisar MYO'da 'Kariyer Günleri'19' etkinliği gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) gerçekleştirilen Kariyer Günleri'19 etkinliği kapsamında, özel sektör öncüleri öğrenciler ile bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.



Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik saç renklendirme teknikleri hakkındaki sektörel tecrübelerini aktaran ve bununla ilgili uygulamalı eğitim veren Angel Hair Design Renklendirme Uzmanı Soner Kırmacı'nın eğitimine ilgi yoğundu. Uygulama imkanları konusunda alanında kaliteli bir eğitim veren Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencilerine sektörel tecrübelerin aktarılmasıyla öğrencilerin özel sektörde rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlandı.



Bitki Koruma ve Tarımsal İşletmecilik Programlarının öğrencilerine yönelik bitki besleme ve tarımsal pazarlama konusundaki sektörel tecrübelerini aktaran Timac AGRO Avrasya Bölge Sorumlusu Ziraat Mühendisi Serhan Çelik, Sultanhisar MYO'dan mezun bir öğrenci olarak yıllar sonra okulunda eğitim vermenin heyecanını öğrenciler ile paylaştı. Çelik, eğitim ve kariyer basamaklarını tırmanırken öğrencilerin karşılaşabilecekleri engelleri, bu engelleri nasıl aşacaklarını ve sektördeki yetişmiş ara elaman açığını anlatarak, öğrencilere kendilerini geliştirecekleri alanlar konusunda ışık tuttu.



İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Pazarlama programlarının öğrencilerine yönelik turizm sektöründe konaklama işletmelerinin hizmet anlayışını, çalışan ihtiyacını nasıl karşıladıklarını, çalışan seçiminde karşılaştıkları durumları paylaşan Sheraton Çeşme Otel İnsan Kaynakları Direktörü Ümit Kahraman'a, özellikle İnsan Kaynakları Yönetimi programı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Stajyer seçiminde işveren beklentilerini ve mülakatta dikkat edilmesi gereken hususları dikkatle dinleyen öğrenciler, iş başvuru formu doldurarak ilk başvurularını gerçekleştirmiş oldu.



Etkinlik, öğrencilerin kariyer planlaması konusundaki isteklilikleri ve yoğun ilgisiyle gerçekleşti. MYO yönetimi ilerleyen günlerde bu tür etkinliklerin, öğrenci istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. - AYDIN