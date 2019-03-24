Son Dakika Haberleri: Sultanhisarlı Kadınlar Kefir ve Yoğurt Yapımını Öğrendi

Sultanhisarlı Kadınlar Kefir ve Yoğurt Yapımını Öğrendi

20 dakika önce

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan kadınlar kefir ve yoğurt yapımı hakkında bilgilendirildi.

Sultanhisarlı Kadınlar Kefir ve Yoğurt Yapımını Öğrendi, System.String[]
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan kadınlar kefir ve yoğurt yapımı hakkında bilgilendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kadın Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetleri kapsamında, kırsal kesimde yaşayan çiftçi kadınları bilgilendirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek ve mevcut kaynakların kullanımını artırmak amacıyla Sultanhisar Salavatlı Mahallesi'nde kadın çiftçilere yönelik kefir ve yoğurt yapımı eğitimi düzenlendi.

Teknik personel tarafından verilen eğitimde, kefir ve yoğurdun faydaları, besin değerleri, muhafaza yöntemleri ve yapım aşamaları ev ortamında uygulamalı olarak gösterildi. Kadın çiftçiler tarafından çok yararlı olduğu ifade edilen toplantı soru cevaplarla sona erdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Sultanhisar, Aydın, Güncel
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