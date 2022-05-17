SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI - Son Dakika
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SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI

17.05.2022 11:16

TÜRKİYE'nin dünyada ihracat lideri konumunda bulunduğu, yüzde 85'i Manisa'da üretilen Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin yaprağı, meyvesine alternatif geçim kaynağı oldu.

TÜRKİYE'nin dünyada ihracat lideri konumunda bulunduğu, yüzde 85'i Manisa'da üretilen Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin yaprağı, meyvesine alternatif geçim kaynağı oldu. İlkbahar aylarında kadınlar tarafından toplanan asma yaprakları, tesislerdeki salamura işleminin ardından Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilirken, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, geçen yıl 35 bin ton ihracattan 48 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Manisa'da kadınların asma yaprağı toplama mesaisi başladı. Özellikle üzüm hasadından önce toplanan asma yaprağı, il genelinde oluşturulan asma yaprağı alım merkezlerine getiriliyor. Buradan tesislere dağıtılan yapraklar, salamura işleminin ardından dünya sofralarında yer alıyor. İnce, altının tüysüz olması ile özel tadı ve aroması bulunan asma yaprağı başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ürünün yanında üreticiye alternatif gelir kaynağı oluşturan üzüm yaprağı alımı, kilosu 10 TL ile 20 TL arasında değişiyor.

Yaprak toplama işinin temmuz ayının sonlarına kadar devam etmesini beklediklerini kaydeden Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bilindiği üzere Manisa üzümün başkenti olarak geçmektedir. Türkiye'de Sultaniye çekirdeksiz üzümün yaklaşık yüzde 85'i Manisa'da üretilmektedir. Dünyada ihracat lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm yanında sofralık ve şıralık olarak değerlendirilen Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi aynı zamanda yaprağı ile de dikkat çekmektedir. İnce yapısı, altının tüysüz olması yanında özel tadı ve aroması bulunan asma yaprağı, üzümün yanında üreticimize ek gelir kaynağı olmaktadır. Özellikle kadınlar tarafından yıllara göre değişmekle birlikte mayıs ayı başlarında ilkbaharda toplanmaya başlayan taze yaprakların bir kısmı günlük olarak iç piyasaya, çoğunluk kısmı da salamura yapılmak üzere firmalara satılmaktadır. Toplanan asma yaprakları, il genelindeki tesislerde gerçekleştirilen salamura işleminin ardından Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre 2020-2021 yıllarında yaklaşık 35 bin ton ihracattan 48 milyon dolar gelir elde edilmiştir" diye konuştu.

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN YAPRAĞI DA GEÇİM KAYNAĞI

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Kaynak: DHA

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