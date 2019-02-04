Sultanlar Adana'dan Galibiyetle Döndü

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5. Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 19.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adana Çukurova Efes'i 3-0 mağlup ederek adım adım Play-Off'a ilerliyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5. Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 19.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adana Çukurova Efes'i 3-0 mağlup ederek adım adım Play-Off'a ilerliyor.



Adana Menderes Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk seti 25-11, ikinci seti 25-7 ve son seti 25-4 ile geçerek rahat bir galibiyet elde eden Mavi-Siyahlılar deplasmandan şen döndü. Rakibi Çukurova Efes'e üç sette toplam 22 sayı tanıyan Mavi-Beyazlılar ilk yarıda mağlup ettiği rakibini deplasmanda da mağlup ederek yoluna devam ediyor. 49 puanla lider Kuzeyboru'nun arkasında ikinci sırada yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor kalan son 3 haftada 2 mücadele oynayacak ve bir maçı ise hükmen kazanacak. Ligde son 3 haftaya galibiyetle giren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 20. haftasında sahasında Seyhan Belediyespor'u konuk edecek.



Antrenörler Harun ve Seher Şahin yönetimindeki Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sezon başından bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı grafik ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

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