Son Dakika Haberleri: Sultanlar Hata Yapmadı

Sultanlar Hata Yapmadı

1 saat önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 14.haftasında sahasında oynadığı maçta hata yapmayarak Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 14.haftasında sahasında oynadığı maçta hata yapmayarak Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk sette zorlanmasına rağmen 25-23, ikinci sette 25-15 ve üçüncü sette 25-18 mağlup eden Mavi-Siyahlılar haftayı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü. İlk sete tutuk başlayan filenin sultanlarını 2 sayı ile kazanarak sette durumu 1-0 yaptı. İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan Mavi-Siyahlılar rakibine iyi oyununu kabul ettirdi ve 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Son sette rakibi karşısında iyi oyununu deva ettiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor skoru 3-0 yaptı ve sahadan rahat bir galibiyetle ayrılmasını bildi.

Rakibi Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık sonuçlar Mersin ekibini eli boş gönderen Mavi-Siyahlılar 2018 yılını galibiyetle kapattı.

Şampiyonluk yoluna hedefine emin adımlarlar ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 2019 yılının ilk maçında 6 Ocak 2019 tarihinde en yakın takipçisi Kuzeyboruspor ile en kritik karşılaşmasına çıkacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Mersin, OSB, Kayseri, Spor
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