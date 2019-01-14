Sultanlar Hata Yapmadı
12 dakika önce
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında oynadığı maçta Pema Kolejini set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Türkiye
Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa ilerleyen Kayseri OSB
Teknik Koleji Atletikspor sahasında oynadığı maçta Pema Kolejini set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Mavi-Siyahlılar ilk seti 25-13, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-16 kazanarak yoluna devam etti. Konya
ekibi Pema Koleji karşısında net bir galibiyete imza atan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor lider Kuzeyboruspor'u takibini sürdürüyor.
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 17.haftasında deplasmanda oynayacağı Tarsus Belediyesi
maçı hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
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