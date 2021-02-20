Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Sarıyer: 1

Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Sarıyer 'i 3-1 mağlup etti.

Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıkarıldı

Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü